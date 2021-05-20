Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 88

Известный ученый РАН попал в реанимацию после прививки российской вакциной

Известный ученый РАН попал в реанимацию после прививки российской вакциной

Бывший директор института экономики РАН Руслан Гринберг заразился коронавирусом и попал в реанимацию. Это произошло после того, как ученый привился российской вакциной «КовиВак», разработанной московским центром им. Чумакова, пишут «Открытые медиа».

Жена 75-летнего экономиста Оксана Петерс подтвердила, что Гринберг действительно находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. Как рассказала Петерс, в больницу ее мужа доставили, когда у него начались серьезные проблемы с нижней половиной тела: у ученого отнялись ноги. Но, по ее словам, сейчас он в сознании и дышит сам, у него намечается «небольшая позитивная тенденция» к выздоровлению.

Руслан Гринберг действительно недавно привился вакциной «КовиВак», отметила его супруга. Однако она не спешит связывать ухудшение его состояния с вакцинацией.

«Мы не обвиняем институт, разработавший эту прививку. Также непонятно, есть ли вообще связь. Он действительно сделал прививку, но связь не установлена. Врачи говорят, что это ковид вызвал такие серьезные побочные явления, а не прививка», — сообщила Петерс.

Она отметила, что другие члены ее семьи прививались другой вакциной — «Спутник V», который разработал московский центр имени Гамалеи, — и они тоже заразились коронавирусом.

В настоящее время в России существуют три вакцины против коронавирусной инфекции. Первой появилась «Спутник V», затем была выпущена в гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», и последней стала вакцина «КовиВак». Кроме того, 18 мая Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России появится четвертая вакцина, но подробностей не раскрыл.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Москвич прописал в квартире 167 тысяч мигрантов
Сегодня 07:30    212
Ворог вчергове намагається дискредитувати ЗС України
Сегодня 07:12    131
ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн - офіційно
Сегодня 07:03    131
19.05.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
Сегодня 06:36    122
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    246
18.05.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі
19.05.2021 07:46    176
Забег с гробами проведут после чемпионата по копанию могил в Новосибирске
19.05.2021 07:29    329
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 травня 2021 року
19.05.2021 06:35    164
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
19.05.2021 06:00    592
Названо райони ООС, де російські окупанти найчастіше застосовують снайперів
18.05.2021 09:15    231
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 