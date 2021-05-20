Известный ученый РАН попал в реанимацию после прививки российской вакциной

Бывший директор института экономики РАН Руслан Гринберг заразился коронавирусом и попал в реанимацию. Это произошло после того, как ученый привился российской вакциной «КовиВак», разработанной московским центром им. Чумакова, пишут «Открытые медиа».

Жена 75-летнего экономиста Оксана Петерс подтвердила, что Гринберг действительно находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. Как рассказала Петерс, в больницу ее мужа доставили, когда у него начались серьезные проблемы с нижней половиной тела: у ученого отнялись ноги. Но, по ее словам, сейчас он в сознании и дышит сам, у него намечается «небольшая позитивная тенденция» к выздоровлению.

Руслан Гринберг действительно недавно привился вакциной «КовиВак», отметила его супруга. Однако она не спешит связывать ухудшение его состояния с вакцинацией.

«Мы не обвиняем институт, разработавший эту прививку. Также непонятно, есть ли вообще связь. Он действительно сделал прививку, но связь не установлена. Врачи говорят, что это ковид вызвал такие серьезные побочные явления, а не прививка», — сообщила Петерс.

Она отметила, что другие члены ее семьи прививались другой вакциной — «Спутник V», который разработал московский центр имени Гамалеи, — и они тоже заразились коронавирусом.

В настоящее время в России существуют три вакцины против коронавирусной инфекции. Первой появилась «Спутник V», затем была выпущена в гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», и последней стала вакцина «КовиВак». Кроме того, 18 мая Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в России появится четвертая вакцина, но подробностей не раскрыл.

Источник: sprotyv.info

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