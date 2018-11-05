Известный украинский певец попал в аварию

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо) рассказал об опасной ситуации на съемках картины "DZIDZIO Перший раз".



Дзидзьо признался, что во время работы над комедией случилась авария. Актриса Татьяна Лавская, которая играла таксистку, в один момент не справилась с управлением и вылетела на бордюр в аэропорту "Львов". В этот момент с ней в машине находился Дзидзьо.



Авто занесло туда, где находилась съемочная группа. К счастью, никто не пострадал, только повредили технику. Тем не менее, испугались все.



А больше всех от происходящего была в ужасе мама Дзидзьо Галина Яновна, которая также сыграла в фильме.



"Когда машина в аэропорту въехала в съемочную группу я находился внутри авто. Мама тогда всем таких максимальных п**дюлей выписала. Я сбежал в палатку, сидел там тихо как медуза в Азовском море, спрятался в ракушку. Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все решилось, мы вышли из этой ситуации. Задание выполнено. Фильм сняли", – сказал Дзидзьо.

Источник: http://u-news.com.ua

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