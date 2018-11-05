Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:25
Просмотров: 341

Известный украинский певец попал в аварию

Известный украинский певец попал в аварию

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо) рассказал об опасной ситуации на съемках картины "DZIDZIO Перший раз".

Дзидзьо признался, что во время работы над комедией случилась авария. Актриса Татьяна Лавская, которая играла таксистку, в один момент не справилась с управлением и вылетела на бордюр в аэропорту "Львов". В этот момент с ней в машине находился Дзидзьо.

Авто занесло туда, где находилась съемочная группа. К счастью, никто не пострадал, только повредили технику. Тем не менее, испугались все.

А больше всех от происходящего была в ужасе мама Дзидзьо Галина Яновна, которая также сыграла в фильме.

"Когда машина в аэропорту въехала в съемочную группу я находился внутри авто. Мама тогда всем таких максимальных п**дюлей выписала. Я сбежал в палатку, сидел там тихо как медуза в Азовском море, спрятался в ракушку. Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все решилось, мы вышли из этой ситуации. Задание выполнено. Фильм сняли", – сказал Дзидзьо.

Источник: http://u-news.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Forbes назвал лучший фильм ужасов 2018 года
02.11.2018 09:32    174
История с «харьковским тортом»: школьницу поддержал певец Дзидзьо, вызвав неоднозначную реакцию Сети (ФОТО)
31.10.2018 22:14    319
Українська стрічка увійшла до рейтингу найкращих неангломовних фільмів
31.10.2018 22:09    105
Топ-10 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
31.10.2018 18:00    144
Рабиня Ізаура у Харкові станцювала самбу й заспівала українською. ФОТО, ВІДЕО
26.10.2018 08:29    263
Джеймс Бонд напугал сильно постаревшим видом: фанаты не узнали актера
24.10.2018 09:16    374
"Гора" из сериала "Игры престолов" женился на "Дюймовочке"
23.10.2018 01:46    334
В Украине закрываются кинотеатры: в чем причина?
18.10.2018 07:34    357
Звезда «Игры престолов» станет следующим Бондом
16.10.2018 10:29    234
5 фильмов, которые должен посмотреть каждый начинающий бизнесмен
16.10.2018 09:55    290
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 