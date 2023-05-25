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Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам

Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам

Тема изучения путиным французской карты середины 17 века, на которой он предпочел не заметить наличия Украины вызвала широкий резонанс среди экспертов и историков.

"Психиатры должны быть очень внимательны к подобным аргументам.

Люди принимают решение о вторжении, о кровище, опираясь на карты, еще и не российские, а французские, чтобы обосновать свои имперские притязания", — историк Максим Кузахметов.

Пока в Кремле увлеклись старыми картами, в Минюсте рф предлагают признать "экстремистскими" все те, что изображают оккупированные территории и Крым украинскими.

Видео: "Настоящее время"

Джерело: https://t.me/znua_live/94477

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