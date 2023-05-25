Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам

Тема изучения путиным французской карты середины 17 века, на которой он предпочел не заметить наличия Украины вызвала широкий резонанс среди экспертов и историков.

"Психиатры должны быть очень внимательны к подобным аргументам.

Люди принимают решение о вторжении, о кровище, опираясь на карты, еще и не российские, а французские, чтобы обосновать свои имперские притязания", — историк Максим Кузахметов.

Пока в Кремле увлеклись старыми картами, в Минюсте рф предлагают признать "экстремистскими" все те, что изображают оккупированные территории и Крым украинскими.

Видео: "Настоящее время"

Джерело: https://t.me/znua_live/94477

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