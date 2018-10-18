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Жаркая осень, или как сухая трава превращается в проблему

Жаркая осень, или как сухая трава превращается в проблему

За сутки в Харьковской области произошло около двадцати пожаров, которые возникли из-за поджога сухой травы и листьев. Сомнительными рекордсменами стали Харьков и Чугуев, где случилось по четыре пожара, остальные распространились в девяти районах области. В частности, в Харькове на улицу Бучмы 32 спасатели утром выезжали, чтобы потушить такое возгорание.

Александр, охранник школы:

С утра видел вот отсюда подымался черный дым. – Во сколько это было? – Ну, это было где-то в полдесятого, может быть чуть-чуть раньше.

Ольга Петровна, дворник:

Дым и запах слышала, а так не видела, где горит. Вот я сколько работаю, раз или два от тут кучи делали, видно детвора ночью палила, а так не палят.

Но пока дворники утверждают, что у них сухие листья никогда не жгут, ГСЧС-ники утверждают, что такие возгорания типичные. Пожар не стал масштабным, потому что люди вовремя вызвали спасателей. Люди поджигают мусор, который затем перекидывается на траву, или просто жгут сухие листья. Дым и огонь от таких поджогов быстро распространяются, и его трудно потушить, уточняют специалисты. Их слова подтверждает Анастасия, которая проживает на Даниловке. Девушка жалуется: болеет аллергией и от постоянных дымовых завес от костров она плохо себя чувствует. Поэтому ей приходится избегать таких мест, хотя это сделать сложно, несмотря на то, что Анастасия проживает рядом с частным сектором.

Анастасия, жительница Даниловки:

Каждый вечер, начиная с летнего времени примерно в шесть часов, когда люди приходят с работы, весь частный сектор одновременно начинает жечь траву. В результате этого дыма просто образуется дымовая завеса. Например, я вот живу в 34 доме, и там несколько площадок – мы гуляем с ребенком, там гулять невозможно, потому что там просто туман стоит из этого дыма. Дети, понятное дело, начинают кашлять от этого. Окно не откроешь, потому что у нас окна выходят на частный сектор.

Игорь Лупандин рассказывает, что в 2018 году пожарные на тушение пожаров выезжали 6000 раз, и более половины пожаров произошло в экосистемах – в лесах, полях, на полянах. В трех случаях, произошедших в области, погибли пожилые женщины, которые самостоятельно пытались потушить огонь.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС в Харьковской области:

Так вот, 3477 пожара произошло в экосистеме – это 50% от общего количества. От общего количества пожаров, которые произошли в Харьковской области – это в экосистеме. Три пожара, которые закончились трагически: это два пожара в Змиевском районе – две женщины погибло, и один пожар еще в апреле месяце в Золочевском районе.

Эксперт напоминает, что кодексом Украины об административных правонарушениях, согласно статье «самовольное выжигание растительности или ее остатков» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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