«Ждут пока в Москву на Красную Площадь прилетит, и тому подобное...».Перехоплення

Дружина окупанта з так званої Л/ДНР розповідає останні новини, серед яких нещодавні удари по Криму.

Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.

Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ПВО ніхто у світі не буде купувати.

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує вирішення даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли..."

Джерело: gur.gov.ua

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