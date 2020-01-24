Жена выставила на продажу мужа из-за испорченных брюк

Американка решила продать своего мужа после того, как он испортил ее любимые брюки. Объявление женщина выложила на своей страничке в Facebook.

Об этом пишет Metro.

Муж решил постирать вязаные брюки своей жены, и они уменьшились до детского размера. На опубликованной фотографии он демонстрирует их, стыдливо прикрывая лицо рукой. Женщина выставила мужа на продажу за 111 долларов, чтобы возместить часть денег, которые она потратила на покупку своих испорченных штанов. Стоимость брюк австралийского бренда Spell Designs 199 долларов, но на данный момент они распроданы.

Покупателей мужчины не нашлось, но пользователи сети поддержали американку в комментариях. «Моему мужу запрещено стирать что-либо из моих вещей после того как он положил дорогую шелковую рубашку в сушилку», — пожаловался один из них. «Мне кажется, тебе будет сложно продать его», — пошутил второй. «В конце концов он пытался помочь тебе с домашними делами», — защитил виноватого третий.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»