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Женщина в Индустриальном районе порвала бюллетень: видео инцидента

Женщина в Индустриальном районе порвала бюллетень: видео инцидента

Инцидент произошел на избирательном участке на улице Франтишека Крала, 49 в Индустриальном районе. Женщина разорвала бюллетень, который ей предоставили для голосования.

Об этом сообщили в гражданской сети "Опора".

Правоохранителям, которые были на участке, девушка объяснила, что разорвала бюллетень, потому что не хотела ни за кого голосовать и неправильно поняла члена УИК, который сказал ей испортить бюллетень, если она не хочет голосовать. На место происшествия работники полиции также вызвали следственно-оперативную группу.

На  видеозаписи инцидента зафиксированы объяснения девушки. Она рассказала, что "уничтожить" бюллетень ей посоветовал член комиссии, который в свою очередь отметил, что имел в виду не уничтожение, а повреждение документа, например, путем проставления двух галочек.


Агентство Телевидения Новости

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