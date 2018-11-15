Женщина выпала из переполненной маршрутки и умерла

В Одессе 41-пассажирка переполненной маршрутки выпала на проезжую часть.

Она сильно ударилась головой и через несколько дней скончалась, сообщает Думская.

Трагедия произошла 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

Пассажирка ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму. После этого она до момента смерти находилась в коме.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности дорожного движения.

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