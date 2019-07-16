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Женщина "угрожала" автоматом внука детям из окна

Женщина угрожала автоматом внука детям из окна

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что полицейские Новобаварского отдела оперативно разыскали 64-летнюю женщину, фотография которой с "автоматом" стала нашумевшей в сети. 

На днях в сети получило распространение изображение, где пожилая женщина в открытом окне держит в руках предмет, похожий на автомат и, якобы, угрожает детям.

Обнаруженную информацию сразу зарегистрировали в журнале единого учета Новобаварского отдела полиции и поручили рассмотрение участковым офицерам полиции.

Во время обхода территории участковые в течение нескольких часов установили личность женщины и ее место проживания. Ею оказалась 64-летняя местная жительница. Она объяснила, что оружие принадлежит ее внуку и не является огнестрельным.

С женщиной проведена профилактическая беседа о недопущении в будущем подобных случаев.

Агентство Телевидения Новости

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