Женщина "угрожала" автоматом внука детям из окна

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что полицейские Новобаварского отдела оперативно разыскали 64-летнюю женщину, фотография которой с "автоматом" стала нашумевшей в сети.

На днях в сети получило распространение изображение, где пожилая женщина в открытом окне держит в руках предмет, похожий на автомат и, якобы, угрожает детям.

Обнаруженную информацию сразу зарегистрировали в журнале единого учета Новобаварского отдела полиции и поручили рассмотрение участковым офицерам полиции.

Во время обхода территории участковые в течение нескольких часов установили личность женщины и ее место проживания. Ею оказалась 64-летняя местная жительница. Она объяснила, что оружие принадлежит ее внуку и не является огнестрельным.

С женщиной проведена профилактическая беседа о недопущении в будущем подобных случаев.

Агентство Телевидения Новости