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Жертвами вторгнення Росії, за оцінками США, можуть стати 50 тисяч цивільних в Україні – ЗМІ

Жертвами вторгнення Росії, за оцінками США, можуть стати 50 тисяч цивільних в Україні – ЗМІ

Україна в разі наступу РФ може втратити до 25 тисяч військових і до 50 тисяч цивільних, повідомило агентство Рейтер з посиланням на посадовця США

Широкомасштабний наступ Росії, за оцінками США, може спричинити загибель до 50 тисяч людей серед цивільного населення.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на слова неназваного посадовця в адміністрації Джо Байдена.

У разі наступу Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців. Окрім того, жертвами агресії можуть стати від 25 тисяч до 50 тисяч цивільних. Втрати Росії можуть скласти від 3 тисяч до 10 тисяч військових.

У результаті вторгнення Росії, сказав чиновник США, кілька мільйонів громадян України стануть біженцями.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Психотерапевт Чабан дав поради, як зберігати спокій перед ймовірною війною

Доктор медичних наук Олег Чабан у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода розповів, як впоратися з тривогою на тлі нависаючої загрози російського вторгнення.

За словами психотерапевта, відчувати тривогу в ситуації, коли повсюду звучать заяви про війну – це нормальна фізіологічна реакція будь-якої здорової людини. Тому лікар дав низку порад, які можуть допомогти українцям побороти страх та паніку.

«Порада перша – робіть щось руками, ногами, головою, але щось робіть, виконуйте. Порада друга – робіть для когось. Знайдіть об’єкт, про який ви будете турбуватися, і рівень вашої тривожності значно знизиться. Третє – завжди думайте про майбутнє, плануйте його. Все одно воно буде. І четверте – переживайте неприємності лише по мірі їх надходження», – сказав Чабан.

Психотерапевт наголосив, що важливо покращити свій фізичний стан. Необхідно звернути особливу увагу на нормальний сон, який має тривати не менше, але й не більше 7-8 годин. Важливими чинниками, які допоможуть впоратися зі стресом, за словами Олега Чабана, є турбота про когось.

Проте психотерапевт застеріг від спроб позбутися стресу за допомогою алкоголю.

«Не робіть цього! Ще жоден алкоголь не вирішив стресовості переживань і зняття напруги. Більше того, якщо людина знаходиться в депресії і ще й випила, то скоріш за все, що у неї будуть суїцидальні думки», – наголосив він.

По материалам: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

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