Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 98

Жертвы гололеда в Харькове: жители частного сектора, пожилые люди и дети (ВИДЕО)

Жертвы гололеда в Харькове: жители частного сектора, пожилые люди и дети (ВИДЕО)

Кто и где чаще всего травмируется в Харькове, в программе «Насправді» на телеканале Simon рассказала заведующая центральной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи Татьяна Голубка.

С 31 декабря по 10 января в Харьковской области на гололеде травмировалось около 600 человек. Такова статистика «скорой». В основном травмы у людей – средней тяжести, наиболее серьезные – у пожилых.

«Пожилые люди – у них хрупкие кости, к сожалению, они не могут при падении сгруппироваться, — пояснила Татьяна Голубка. — Но также есть и дети, которые получили травмы в следствие катания на горках или неосторожного поведения на гололеде».

По словам заведующей диспетчерской «экстренки», во время праздников также около 10% пострадавших на гололеде были в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается местности, где чаще всего происходят опасные падения на льду, — то случаи равномерно распределяются по территории области. Тем не менее, особая статья – частный сектор. Часто люди падают в собственных дворах, не расчищенных от снега и льда.

Татьяна Голубка также дала советы, как вести себя в опасные «скользкие дни», чтобы минимизировать риск.

«Я бы советовала всем людям пожилого возраста выходить с тростью, заостренной на конце, чтобы они могли хотя бы иметь опору. Должна быть обувь – прорезиненная и желательно еще рифленая. Не нужно держать руки в карманах. Это очень опасно, потому что человек не успеет среагировать, когда поскользнется, — упадет и нанесет себе более тяжелые травмы. Ходить лучше по освещенным участкам дороги, где посыпано, не ходить по пригорочкам. Если есть возможность, лучше в такие дни вообще не выходить», — отметила заведующая центральной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи.

Она также напомнила, что падение смягчают объемные куртки и пуховики, а также шапки. А падать лучше (если успеете, конечно, сориентироваться) – в «позе эмбриона», то есть – не на выпрямленные конечности. Так удастся избежать переломов и растяжений.

Кроме того, Татьяна Голубка напомнила, что во время гололеда особенно опасно – бежать, догоняя общественный транспорт.

«Когда люди бегут к транспорту – это очень опасно, потому что возле бордюров очень скользко, они могут поскользнуться и «улететь» под колеса машины. Всегда лучше опоздать, чем приехать не в то место. Не забывайте, что тормозной путь автомобиля увеличивается при таких погодных условиях», — напомнила Голубка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский театр закроется на несколько месяцев из-за нехватки денег
Сегодня 09:02    76
Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!
Сегодня 08:12    1177
"Парковка для оленей" в Харькове не пустует (ФОТО)
Сегодня 08:09    159
Харьковский коксовый завод “Новомет” уплатил 3,4 млн гривен штрафа за незаконные выбросы
Сегодня 07:42    104
У харьковских бизнесменов вымогают деньги от имени налоговиков
Сегодня 07:17    139
Родственники убитой в Старом Салтове 6-летней девочки не согласны с решением суда
Сегодня 06:51    233
Сколько потратил Харьков на празднования
Сегодня 06:25    182
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    172
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    249
«Тарифы не менялись с 2011 года»: в мэрии объяснили нехватку дворников
11.01.2022 08:55    327
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 