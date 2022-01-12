Жертвы гололеда в Харькове: жители частного сектора, пожилые люди и дети (ВИДЕО)

Кто и где чаще всего травмируется в Харькове, в программе «Насправді» на телеканале Simon рассказала заведующая центральной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи Татьяна Голубка.

С 31 декабря по 10 января в Харьковской области на гололеде травмировалось около 600 человек. Такова статистика «скорой». В основном травмы у людей – средней тяжести, наиболее серьезные – у пожилых.

«Пожилые люди – у них хрупкие кости, к сожалению, они не могут при падении сгруппироваться, — пояснила Татьяна Голубка. — Но также есть и дети, которые получили травмы в следствие катания на горках или неосторожного поведения на гололеде».

По словам заведующей диспетчерской «экстренки», во время праздников также около 10% пострадавших на гололеде были в состоянии алкогольного опьянения.

Что касается местности, где чаще всего происходят опасные падения на льду, — то случаи равномерно распределяются по территории области. Тем не менее, особая статья – частный сектор. Часто люди падают в собственных дворах, не расчищенных от снега и льда.

Татьяна Голубка также дала советы, как вести себя в опасные «скользкие дни», чтобы минимизировать риск.

«Я бы советовала всем людям пожилого возраста выходить с тростью, заостренной на конце, чтобы они могли хотя бы иметь опору. Должна быть обувь – прорезиненная и желательно еще рифленая. Не нужно держать руки в карманах. Это очень опасно, потому что человек не успеет среагировать, когда поскользнется, — упадет и нанесет себе более тяжелые травмы. Ходить лучше по освещенным участкам дороги, где посыпано, не ходить по пригорочкам. Если есть возможность, лучше в такие дни вообще не выходить», — отметила заведующая центральной диспетчерской Центра экстренной медицинской помощи.

Она также напомнила, что падение смягчают объемные куртки и пуховики, а также шапки. А падать лучше (если успеете, конечно, сориентироваться) – в «позе эмбриона», то есть – не на выпрямленные конечности. Так удастся избежать переломов и растяжений.

Кроме того, Татьяна Голубка напомнила, что во время гололеда особенно опасно – бежать, догоняя общественный транспорт.

«Когда люди бегут к транспорту – это очень опасно, потому что возле бордюров очень скользко, они могут поскользнуться и «улететь» под колеса машины. Всегда лучше опоздать, чем приехать не в то место. Не забывайте, что тормозной путь автомобиля увеличивается при таких погодных условиях», — напомнила Голубка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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