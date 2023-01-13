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«Жесткие польские минометчики»: секрет «натовских наемников» раскрыт

«Жесткие польские минометчики»: секрет «натовских наемников» раскрыт

66-я отдельная механизированная бригада ВСУ продемонстрировала работу на линии фронта американских гаубиц М101.

По словам военных, каждый день они выстреливают по россиянам до 800 снарядов. 105 mm Howitzer M101 — американская гаубица периода Второй мировой войны. Гаубица M101 имеет раздельно-гильзовую зарядку, и на самом мощном заряде максимальная дальность стрельбы из нее достигает 11,2 км.

#Howitzer #гаубицы #помощь

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