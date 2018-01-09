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09.01.2018 18:01
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Жестокое убийство во время рождественских праздников: пьяный мужчина убил подругу

В Индустриальном районе Харькова рождественское застолье закончилось поножовщиной. По информации правоохранителей в ночь на 7 января между сожителями, которые употребляли спиртные напитки возник конфликт. Мужчина в качестве последнего аргумента, использовал кухонный нож, которым ударил женщину в грудную клетку. Потерпевшая скончалась из-за потери крови.

Сергей Мелешев, нач. начальник Индустриального отдела полиции  г.Харкова

6 січня 2018 року до Індустріального відділу поліції надійшле повідомлення про те, що в квартирі, по вулиці Бібліка, медики констатували смерть 31-річної жінки внаслідок ножового поранення. Працівниками Індустріального відділу у скоєнні данного злочину був викритий та затриманий співмешканець потерпілої 28 річний чоловік.  За данним фактом відкрито кримінальне провадження за статею 1 частини 115 "умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 15 років.

А в Лозовском районе области, произошла драка возле местного ночного клуба, во время которой, на почве личных неприязненных отношений 44-летний мужчина применил складной нож, которым нанес удар в живот своему оппоненту. Следствием открыто уголовное производство по нескольким статьям, в том числе и покушение на убийство.

Еще один жестокий случай произошел в селе Безлюдовка. В Сочельник компания мужчин распивала спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином и гостями возникла ссора, в результате двое молодых людей забили руками и ногами 43-летнего собственника домовладения. От полученных травм тот скончался. По словам начальника Харьковского отдела полиции Валерия Уманца, во время проведения оперативных мероприятий, полицейские задержали злоумышленников причастных к совершению этого преступления. Ими оказались двое братьев - местные жители. По статье "умышленные тяжкие телесные повреждения" им грозит до 10 лет лишения свобод

Агентство Телевидения Новости

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