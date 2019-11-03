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Жириновский призвал обеспечить солдат проститутками

Жириновский призвал обеспечить солдат проститутками

Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказался о происшествии в воинской части Забайкалья, где солдат расстрелял своих сослуживцев, по мнению лидера ЛДПР, военнослужащим нужно «выпускать пар» другим способом.

«Если бы они (военнослужащие) в пятницу пошли в публичный дом, они в субботу бы отдыхали. Они обозлённые устроили перестрелку, в основном он устроил… Привезут определенное количество, по комнаткам разделят, и они встанут в очередь и каждый зайдёт в какую-то из комнат и всё получит», — цитирует Жириновского REGNUM.

Трагедия в воинской части Забайкалья произошла 25 октября. Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, среди которых два офицера и шесть солдат. Владимир Жириновский также предположил, что причиной стрельбы в Забайкалье стала удаленность региона от цивилизации.

«Это не произошло в Московской области, здесь столь всего есть, Петербурге, Ростове. Самый глухой регион — Забайкальский край, ближе китайская граница, только лес, чаща, тайга. Там вообще нет гражданского населения», — сказал депутат.

Источник: sibnet.ru

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