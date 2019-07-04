Житель Харьковщины погиб под колесами трактора

Во время проведения полевых работ трактор наехал на жителя села Садовое Лозовского района.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Лозовской отдела полиции 3 июля около 16:20.

Установлено, что на территории предприятия во время проведения работ трактор «Т-156» неожиданно покатился и наехал на мужчину, который в это время находился под ним.

От полученных травм 46-летний мужчина скончался.

Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости