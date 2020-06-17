Жителі Харківщини – одні з головних порушників карантину в Україні

Більше нашого регіону правилами карантину нехтували тільки у Дніпропетровській області та Києві.

Харківська область стала одним з лідерів в Україні по кількості протоколів, складених за порушення карантину. Про це повідомляє Державна судова адміністрація України.

Станом на 15 червня поліцейські Харківщини склали 1366 протоколів за порушення правил карантину. Вісім громадян притягнули до відповідальності. Ще 945 протоколів повернули поліції, а 312 справ наразі розглядають суди.

Більше жителів Харківської області правила карантину порушували тільки у Дніпропетровській області (2306 адмінпротоколів) та Києві (1450 адмінпротоколів).

А найсвідомішими виявилися жителі Миколаївщини. Тамошні правоохоронці склали лише 93 адміністративні протоколи.

Источник: slk.kh.ua

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