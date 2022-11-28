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Жителі прикордонної області рф вимагають евакуації

Жителі прикордонного селища Бєлая Бєрьозка в Брянській області російської федерації звернулися до депутата обласної думи Костянтина Павлова з вимогою евакуювати їх.

Про це йдеться у повідомленні автора Telegram-каналу “Санкции в рф”.

“Неодноразово наше селище було атаковане мінометними та артилерійськими обстрілами, снаряди потрапляють у житлові будинки, лише дивом обійшлося без жертв”, — йдеться у зверненні.

Джерело: sprotyv.info

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Темы: війна, росія

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