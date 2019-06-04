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Житель Тольятти разнёс алкогольный магазин, потому что устал пить и хотел спасти людей от спиртного

Житель Тольятти разнёс алкогольный магазин, потому что устал пить и хотел спасти людей от спиртного

Житель Тольятти в белой майке и спортивных штанах устроил погром в магазине «Красное и Белое» на улице Карла Маркса. Ущерб оценили в 20-30 тысяч рублей. Очевидцам мужчина сказал, что просто устал пить и хотел спасти людей от алкоголя.

Инцидент в магазине произошёл днём 31 мая. Мужчина ворвался в магазин и начал крушить бутылки на одном из прилавков, пишет «Комсомольская правда — Самара».

На место происшествия по вызову продавщицы приехали охранники и задержали тольяттинца. После задержания мужчина был на позитиве, шутил и сокрушался тому, что охранники приехали так быстро, утверждая, что ещё не успел разгуляться на полную.

Посетители магазина говорят, что мужчина сам был немного пьян, и что в его действиях, несмотря на десяток разбитых бутылок, не было какой-то агрессии. Уже после задержания тольяттинец признался, что устал пить. Он также попросил пацанов не бухать и смеялся.

Полицейские, которым передали задержанного, начали проверку по факту погрома.

В 2015 году житель Кемеровской области ограбил кондитерскую, потому что устал жить на свободе.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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