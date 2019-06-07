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Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю

Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю

В Конаковском районе Тверской области местный житель, борясь за качество фруктов и овощей, которые растут на его участке, спилил вышку сотовой связи. Мужчина считал, что радиоволны негативно воздействуют на урожай, сообщает издание Cnews.

В ночь на 30 мая мужчина подпилил опоры вышки, и она упала на провода, повредив 10-киловольтную линию электропередачи. Тверяка задержали, на допросе он заявил, что много раз жаловался на вышку в разные ведомства, но ответа так и не получил. Устав от бездействия чиновников, мужчина решил проблему радикально.

Полиция возбудила в отношении тверяка уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В 2017 году жителю Ставрополья из-за долгов отключили свет. Он, чтобы отомстить коммунальщикам, повредил подстанцию, оставив без электричества два посёлка.

Источник: cnews.ru

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Темы: россия

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