Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 180

Жителей некоторых районов Харькова просят эвакуироваться

Жителей некоторых районов Харькова просят эвакуироваться

Харьковский городской голова Игорь Терехов вчера, 21 апреля, с просьбой эвакуироваться обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.

Да, это нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вас вывезем и поселим в нормальные условия, - обратился он к харьковчанам.

Мэр сообщил, что сегодня посетил один из интернатов, куда эвакуируют харьковчан из горячих точек города.

Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбежек своих домов. Сегодня наши службы создали для них нормальные условия проживания. Они пережили ужасные дни, но у них есть дух и огромная вера в нашу победу! Победу, которую Украина обязательно добудет! - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, враг продолжает жестоко обстреливать жилые районы города, в частности, сегодня были разрушены два рынка. Поэтому Игорь Терехов призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытиях, убежища и станции метрополитена.

Напомним, Харьков и область пережили 50 обстрелов за сутки. В течение дня российские оккупационные войска производили артиллерийские обстрелы как по самому Харькову, так и в пределах области.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російські загарбники поранили в Україні 386 дітей
Сегодня 10:21    75
Сводка от Британской разведки
Сегодня 10:08    147
Дефолт и другие злоключения путиномики
Сегодня 09:57    119
Нацполіція закликає дотримуватися комендантської години на Великдень
Сегодня 09:43    123
Росія збирає уламки «Байрактарів» для провокацій на своїй території
Сегодня 09:19    113
МИД Японии в своем ежегодном докладе обозначило Курильские острова как «незаконно оккупированные»
Сегодня 09:08    112
На оккупированных территориях Харьковской области у людей отбирают паспорта и вывозят их в РФ
Сегодня 08:56    128
Президент Зеленский создал Нацсовет по восстановлению Украины после войны
Сегодня 08:55    106
Новости из США. Четверг, 21 апреля 2022
Сегодня 08:44    115
Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах
Сегодня 08:33    147
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 