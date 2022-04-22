Жителей некоторых районов Харькова просят эвакуироваться

Харьковский городской голова Игорь Терехов вчера, 21 апреля, с просьбой эвакуироваться обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.

Да, это нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вас вывезем и поселим в нормальные условия, - обратился он к харьковчанам.

Мэр сообщил, что сегодня посетил один из интернатов, куда эвакуируют харьковчан из горячих точек города.

Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбежек своих домов. Сегодня наши службы создали для них нормальные условия проживания. Они пережили ужасные дни, но у них есть дух и огромная вера в нашу победу! Победу, которую Украина обязательно добудет! - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, враг продолжает жестоко обстреливать жилые районы города, в частности, сегодня были разрушены два рынка. Поэтому Игорь Терехов призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытиях, убежища и станции метрополитена.

Напомним, Харьков и область пережили 50 обстрелов за сутки. В течение дня российские оккупационные войска производили артиллерийские обстрелы как по самому Харькову, так и в пределах области.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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