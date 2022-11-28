Жители Антальи взбунтовались из-за массовой скупки недвижимости россиянами

Жители Антальи требуют от властей запретить продавать и сдавать в аренду недвижимость россиянам. Граждане Турции создали специальную петицию на платформе Change. Запрет поддержали 9486 подписями за два дня.

Из-за наплыва иностранцев цена недвижимости выросла за последние два года почти в 5 раз, что превышает средний доход граждан в Турции, жалуются авторы петиции. Резкий скачок цен на аренду также привел к кризису недвижимости и к демографическим изменениям — якобы 25% населения Анталии сейчас иностранцы, говорится в письме.

Похоже, русский мир – это и для восточного гостеприимства слишком. Даже если он приходит с чемоданами денег...

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6836

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