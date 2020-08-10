Жители двух районов Харькова на сутки останутся без воды

Водоснабжение в части Новобаварского и Холодногорского районов будет прекращено с 8:00 12 августа до 8:00 13 августа. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей для их подготовки к работе в осенне-зимний период.

Водоснабжение будет прекращено:

в части Новобаварского района, ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Исполкомовской, ул. Баварской, пер. Николая Алексина, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

в части Холодногорского района, ограниченной:

- ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, проездом Лагерным, Окружной дорогой, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости