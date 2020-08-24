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Жители двух районов Харькова сутки будут без воды

Жители двух районов Харькова сутки будут без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 26 августа 8:00 до 27 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение части Шевченковского района, ограниченной:

р. Лопань, 

окружной дорогой до пос. Пятихатки, 

территорией лесопарка,

Белгородским шоссе, 

территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, 

ул. Отакара Яроша, 

ул. Семена Кузнеца, 

ул. Полярной, 

ул. Джанкойской, 

1-м въездом Дорошенковским;

части Киевского района, ограниченной:

Белгородским шоссе, 

территорией лесопарка, 

пос. Жуковского (в том числе частного сектора), 

ул. Чуйковской, 

ул. Саперной, 

ул. Интернатской, 

территорией завода «ФЭД».

Полный список адресов можно посмотреть по ссылке. Телефон для справок: 15-33.

 

Агентство Телевидения Новости

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