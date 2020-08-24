Жители двух районов Харькова сутки будут без воды
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 26 августа 8:00 до 27 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение части Шевченковского района, ограниченной:
р. Лопань,
окружной дорогой до пос. Пятихатки,
территорией лесопарка,
Белгородским шоссе,
территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького,
ул. Отакара Яроша,
ул. Семена Кузнеца,
ул. Полярной,
ул. Джанкойской,
1-м въездом Дорошенковским;
части Киевского района, ограниченной:
Белгородским шоссе,
территорией лесопарка,
пос. Жуковского (в том числе частного сектора),
ул. Чуйковской,
ул. Саперной,
ул. Интернатской,
территорией завода «ФЭД».
Полный список адресов можно посмотреть по ссылке. Телефон для справок: 15-33.