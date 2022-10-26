Жители Энергодара предполагают, что могут строить оккупанты на территории ЗАЭС

По данным «Энергоатома», уже неделю на ЗАЭС рашисты что-то строят в тайне от украинского персонала и сотрудников МАГАТЭ. Работы ведутся на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Там находится 174 емкости с отработкой в специальных контейнерах. На территории АЭС есть подземное хранилище для контейнеров.

Роспропаганда лжет, что Украина собирается сделать «грязную бомбу» из ядерных отходов с ЗАЭС.

Местные жители сообщили ИС: вероятно, оккупанты строят на ЗАЭС место расположения для своих военнослужащих, так как ВСУ четко работают по их располагам, складам боеприпасов, скоплениям техники, а по территории атомной станции удары не наносят. Учитывая, что рашисты обитали в Рыжем лесу в Чернобыле, радиация их не пугает.

Также есть данные о том, что оккупанты начали вывозить контейнеры с отработанным ЯТ с территории ЗАЭС, что само по себе опасно.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4981

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