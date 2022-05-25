Жители Якутии организовали антивоенное движение и требуют независимости

Якутские активисты создали анонимное антивоенное децентрализованное движение.

Об этом сообщает Guildhall.

По мнению представителей «Якутской пацифистской организации», антивоенных голосов в регионе не слышно, вместо них только верноподданнические заявления чиновников и ручных организаций, якобы защищающих коренные народы.

Фрагмент их заявления:

«Мы категорически не согласны с тоталитарной политикой путина, мы требуем немедленно остановить военные действия и признать его военным преступником, мы требуем региональных автономий в принятии решений и возможности граждан участвовать в политической жизни региона в котором они живут.

Мы против насильной апроприации национальной культуры в поддержку военных действий, мы за инклюзию и принятие разнообразия культур», — заключают активисты.

Источник: sprotyv.info

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