Жители Якутии организовали антивоенное движение и требуют независимости
Якутские активисты создали анонимное антивоенное децентрализованное движение.
Об этом сообщает Guildhall.
По мнению представителей «Якутской пацифистской организации», антивоенных голосов в регионе не слышно, вместо них только верноподданнические заявления чиновников и ручных организаций, якобы защищающих коренные народы.
Фрагмент их заявления:
«Мы категорически не согласны с тоталитарной политикой путина, мы требуем немедленно остановить военные действия и признать его военным преступником, мы требуем региональных автономий в принятии решений и возможности граждан участвовать в политической жизни региона в котором они живут.
Мы против насильной апроприации национальной культуры в поддержку военных действий, мы за инклюзию и принятие разнообразия культур», — заключают активисты.
Источник: sprotyv.info