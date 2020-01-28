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Жители Кировской области получили от администрации уведомления о своей смерти

Жители Кировской области получили от администрации уведомления о своей смерти

В Яранске (Кировская область) десятки жителей получили от администрации уведомления о том, что они умерли, и что их имущество переходит в собственность городского поселения. Власти объяснили рассылку техническим сбоем.

Жители Яранска утверждают, что уведомления о смерти получили 525 человек. Глава администрации Николай Зыков говорит, что администрация разослала только 25 писем с приглашением в администрацию наследников владельцев земельных участков.

Многие жители Яранска, узнав, что они умерли и что их имущество переходит в собственность поселения, испытали серьёзный стресс. Им уже разослали письма с опровержением и извинениями.

Накануне в работе федеральной базы Единого госреестра записей актов гражданского состояния произошёл сбой. Из-за этого многие ЗАГСы не могли выдать россиянам документы. В ФНС, которая управляет базой, заявили, что сбой произошёл из-за планового обновления системы.

Источник: newsler.ru

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Темы: россия

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