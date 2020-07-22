Жители курской деревни высадили обращение к Путину картошкой

Жители курской деревни Кукуевка обратились к Владимиру Путину с просьбой в достройке домов. Обращение они высадили картошкой на поле, его видно с высоты птичьего полёта, пишет «Комсомольская правда».

Кукуевцы не могут достроить свои дома, оформить документы на них и получить прописку, потому что они находятся рядом с Центрально-Черноземным заповедником имени Алехина. Ранее эти земли принадлежали людям на правах собственности как земли сельхозназначения. Однако бизнесмены выкупили участки, переоформили их под индвидуальное жилищное строительство и продали людям. По кадастровой карте почти все новые дома оказались в природоохранной зоне, поэтому люди не могут оформить постройки.

Застройщики и владельцы домов обращаются за помощью к президенту уже в третий раз.

Источник: breakingmad.me

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