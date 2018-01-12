Происшествия
Перейти к списку новостей
12.01.2018 16:24
Просмотров: 96

Жители Лозовой спасли троих детей при пожаре

Жители Лозовой спасли троих детей при пожареКак сообщают в ГСЧС в Харьковской области, пожар возник сегодня днём в квартире на четвёртом этаже. Двое жителей дома почувствовали дым и до приезда спасателей попытались пройти в квартиру. Они позвали на помощь слесаря, открыли дверь и вынесли из горящей квартиры троих детей — мальчиков 1 года и 6 лет и 5-летнюю девочку, рассказал «МедиаПорту» помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. 

Площадь пожара составила около 8 квадратных метров. Горели домашние вещи и мебель. За 15 минут с момента вызова спасатели локализовали огонь, через полчаса — полностью потушили. 

«По предварительным данным, на момент возникновения пожара дети находились одни. На месте происшествия специалисты нашли зажигалку, которой, вероятно, игрались малыши», — отмечают в ГСЧС. 

С отравлением угарным газом детей отвезли в городскую больницу. По информации ГСЧС, угрозы их жизням нет. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Лозовой соседи спасли детей из пылающего дома
12.01.2018 18:46    179
При пожаре в Дергачах из дома эвакуировали пятерых людей
12.01.2018 10:22    86
Пожар в Основянском районе. Погибла женщина
11.01.2018 17:29    291
Пожар в девятиэтажке на проспекте Гагарина: погибла женщина
11.01.2018 10:40    223
Американец сжег дом в попытке истребить паука-волка
10.01.2018 15:14    255
Пожар в самом центре Харькова. Пламя уничтожило IT компанию
09.01.2018 17:49    934
В Балаклейском районе при пожаре спасатели помогли мужчине с инвалидностью
09.01.2018 13:02    81
В Слобожанском из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом
09.01.2018 10:32    122
В России мощнейший пожар охватил девятиэтажный дом
08.01.2018 17:24    534
В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трампа
08.01.2018 15:28    633
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 