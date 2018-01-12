Жители Лозовой спасли троих детей при пожаре

Как сообщают в ГСЧС в Харьковской области, пожар возник сегодня днём в квартире на четвёртом этаже. Двое жителей дома почувствовали дым и до приезда спасателей попытались пройти в квартиру. Они позвали на помощь слесаря, открыли дверь и вынесли из горящей квартиры троих детей — мальчиков 1 года и 6 лет и 5-летнюю девочку, рассказал «МедиаПорту» помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Площадь пожара составила около 8 квадратных метров. Горели домашние вещи и мебель. За 15 минут с момента вызова спасатели локализовали огонь, через полчаса — полностью потушили.

«По предварительным данным, на момент возникновения пожара дети находились одни. На месте происшествия специалисты нашли зажигалку, которой, вероятно, игрались малыши», — отмечают в ГСЧС.

С отравлением угарным газом детей отвезли в городскую больницу. По информации ГСЧС, угрозы их жизням нет.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины