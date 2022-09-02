Жители ОРДЛО никак не могут привыкнуть к временным реалиям «русского мира»

Во многих городах нет воды неделями, народ начинает дуреть по-серьезному. А если включают, из крана текут мутные помои.

Макеевка: «По Макеевке прокатилась волна долбо.бизма, в разных районах города, кучки долбо.бов (недалеких баб и их мужей, которые почему-то не с ВСУ воюют, а с другими женщинами), ходят по местным насосным станциям, устраивают скандал старушкам машинистам, бьют окна в зданиях насосных станций, крича, что это машинистки воду не дают».

Сейчас в Макеевке воду дают раз в три дня (но нам рассказали, что в Киевском районе нет 15 суток, а кое-где и 40).

Донецк: «Донецк, Кировский район, ул.Л.Чайкиной, 3 этаж, воды нет с 1 марта».

«Проклятый район Октябрьский, куда даже техническую воду никто не завозит. Гуманитарную также. На продажу воду не возят».

Жители ОРДО винят в том, что не могут помыться и сходить в туалет, главаря «рыспублики» пушилина.

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Тем временем жители Горловки все ближе знакомятся с русским миром. Для кого-то стало откровением, что «Единая Россия» может предложить в качестве гуманитарной помощи ребенку-инвалиду вскрытую пачку овсянки...

#Донецк #ЕдРо #оккупация #русскиймир

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2029

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