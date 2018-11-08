Жители посёлка в Тамбовской области не могут добраться до тротуара, который торжественно открыли перед выборами

Асфальтированную дорожку длиной 130 метров в посёлке Строитель (Тамбовская область), ведущую в детский сад, торжественно открыли перед сентябрьскими выборами. Уже через две недели, из-за строительства котельной неподалеку, она была деформирована тяжёлой техникой. В некоторых местах асфальт снова пришлось перекладывать.

Подрядчик заявил, что на строительство дорожки ушло более 200 тысяч рублей.

С наступлением осенней непогоды крупная площадь асфальта у входа на дорожку покрылась грязью и слякотью. Местные жители жалуются в соцсетях на неудобства.

В районной администрации пояснили что грязь образовалась из-за замены теплопровода и что проблема временная

— В рамках концессионного соглашения проходили работы по замене системы теплоснабжения. По завершению работ, а они рассчитаны до конца года, благоустройство будет восстановлено, — пояснил глава сельской администрации.

В 2017 сотрудники прокуратуры поехали проверять качество дороги в Уральском посёлке и застряли на ней.

Источник: breakingmad.me

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