Жители посёлка в Тамбовской области не могут добраться до тротуара, который торжественно открыли перед выборами
Асфальтированную дорожку длиной 130 метров в посёлке Строитель (Тамбовская область), ведущую в детский сад, торжественно открыли перед сентябрьскими выборами. Уже через две недели, из-за строительства котельной неподалеку, она была деформирована тяжёлой техникой. В некоторых местах асфальт снова пришлось перекладывать.
Подрядчик заявил, что на строительство дорожки ушло более 200 тысяч рублей.
С наступлением осенней непогоды крупная площадь асфальта у входа на дорожку покрылась грязью и слякотью. Местные жители жалуются в соцсетях на неудобства.
В районной администрации пояснили что грязь образовалась из-за замены теплопровода и что проблема временная
— В рамках концессионного соглашения проходили работы по замене системы теплоснабжения. По завершению работ, а они рассчитаны до конца года, благоустройство будет восстановлено, — пояснил глава сельской администрации.
В 2017 сотрудники прокуратуры поехали проверять качество дороги в Уральском посёлке и застряли на ней.
Источник: breakingmad.me