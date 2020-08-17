Жители Салтовки сутки будут без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период с 19 августа 8:00 до 20 августа 8:00 будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченных:

ул. Натальи Ужвий,

ул. Леся Сердюка,

ул. Горянской,

пер. Дивногорским,

территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван»,

ул. Академика Барабашова,

пос. Шевченки,

р. Харьков,

ул. Районной,

пр. Юбилейным,

пер. 1-м Истоминским,

ул. Артема Веделя,

Салтовским шоссе,

ул. Туркестанской,

ул. Краснодарской,

пр. Тракторостроителей,

Салтовским шоссе,

ул. Гвардейцев Широнинцев,

ул. Василия Стуса,

пр. Тракторостроителей,

ул. Владислава Зубенко,

ул. Метростроителей,

Окружной дорогой.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33

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