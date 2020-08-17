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Жители Салтовки сутки будут без воды

Жители Салтовки сутки будут без воды

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период с 19 августа 8:00 до 20 августа 8:00 будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченных:

ул. Натальи Ужвий, 

ул. Леся Сердюка, 

ул. Горянской, 

пер. Дивногорским, 

территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», 

ул. Академика Барабашова, 

пос. Шевченки, 

р. Харьков, 

ул. Районной,

пр. Юбилейным,

пер. 1-м Истоминским, 

ул. Артема Веделя,

Салтовским шоссе, 

ул. Туркестанской,

ул. Краснодарской,

пр. Тракторостроителей, 

Салтовским шоссе, 

ул. Гвардейцев Широнинцев, 

ул. Василия Стуса, 

пр. Тракторостроителей, 

ул. Владислава Зубенко, 

ул. Метростроителей, 

Окружной дорогой.

С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33

Агентство Телевидения Новости

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