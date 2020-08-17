Жители Салтовки сутки будут без воды
Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период с 19 августа 8:00 до 20 августа 8:00 будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченных:
ул. Натальи Ужвий,
ул. Леся Сердюка,
ул. Горянской,
пер. Дивногорским,
территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван»,
ул. Академика Барабашова,
пос. Шевченки,
р. Харьков,
ул. Районной,
пр. Юбилейным,
пер. 1-м Истоминским,
ул. Артема Веделя,
Салтовским шоссе,
ул. Туркестанской,
ул. Краснодарской,
пр. Тракторостроителей,
Салтовским шоссе,
ул. Гвардейцев Широнинцев,
ул. Василия Стуса,
пр. Тракторостроителей,
ул. Владислава Зубенко,
ул. Метростроителей,
Окружной дорогой.
С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке. Телефон для справок: 15-33