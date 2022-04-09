Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за цитату Владимира Путина

Артур Дмитриев вышел на антивоенный пикет с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Это фраза, которую президент РФ произнес во время Парада Победы.

Дмитриев был задержан, в итоге суд дал ему штраф в 30 тысяч рублей. Дмитриева осудили по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

Источник: telegram

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