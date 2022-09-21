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Жителів Печенізької громади попередили про можливість катастрофічного затоплення

Жителів Печенізької громади попередили про можливість катастрофічного затоплення

"Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією", - написав Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

Він закликав людей уважно цілодобово слідкувати за оголошеннями селищної ради.

"У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності ТА ПЕРЕМІСТИТИСЯ: Жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного в смт ПЕЧЕНІГИ! - ПЕРЕМІСТИТИСЯ НА ВУЛИЦЮ ЗІНЧЕНКА (район колишньої восьмирічної школи). Жителям вул. Гоголя в селі Кицівка - ПЕРЕМІСТИТИСЯ НА ГОРУ (район кладовища). Жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке - ПЕРЕМІСТИТИСЯ НА ВИСОЧИНУ СЕЛА (ближче до лісу)", - попередив Гусаров.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80369

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