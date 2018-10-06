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Жучки экономической войны

Жучки экономической войны

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждает, что около 30 крупнейших американских компаний, включая Apple и Amazon, а также некоторые правительственные организации использовали оборудование со шпионскими чипами. По мнению Bloomberg, это самый смелый пример аппаратного взлома на государственном уровне.

Жучки экономической войны

Согласно источникам, микрочипы размером меньше рисового зёрнышка встраивались в платы специальным подразделением Народно-освободительной армии КНР ещё на этапе производства. Они предназначались для компании Supermicro – крупнейшего в мире поставщика материнских плат и различных комплектующих для серверов и систем хранения данных.

В дальнейшем эти платы поставлялись около 30 корпорациям. Среди клиентов Supermicro – крупные банки, правительственные ведомства, компании Apple, Amazon и принадлежащий ей стартап Elemental Technologies, специализирующийся на сжатии видео для потоковой передачи данных. Именно последний, по мнению Bloomberg, был главной целью китайских спецслужб, поскольку серверы Elemental используются в дата-центрах Министерства обороны США, ЦРУ и в сетях военных-морских кораблей.

Жучки экономической войны

Что касается Amazon и Apple, то по словам источников, компании обнаружили вредоносные чипы, изъяли скомпрометированные серверы и сообщили об этом в ФБР. Однако официальные заявления Amazon и Apple говорят об обратном. Представители обеих компаний отрицают факт обнаружения каких-либо подозрительных чипов или любой другой модификации в своём оборудовании. В Supermicro ответили, что не знают о данной ситуации. Компания не получала никаких официальных запросов, но в любом случае открыта к сотрудничеству в расследовании дела. В ФБР и ЦРУ от комментариев отказались.

Интересный факт, в 2016 году Apple разорвала отношения с Supermicro по соображениям безопасности. Инцидент был связан с обнаружением вредоносного ПО в драйвере одного из серверов Supermicro. С проблемами также сталкивались Amazon и Facebook, однако все найденные уязвимости в продуктах Supermicro касались программного обеспечения. Есть предположения, что источники специально дезинформировали Bloomberg, ведь сразу после публикации статьи акции Supermicro упали в цене более чем на 60%.

Компания Supermicro опубликовала заявление, в котором опровергла опубликованные Bloomberg данные. Производитель серверов утверждает, что вся история является выдумкой. В Supermicro также отметили, что производство системных плат в Китае является стандартной отраслевой практикой, уточнив, что работает только с сертифицированными контрактными производителями и постоянно проводит проверки на местах производства.

Источник: itc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: Китай, США

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