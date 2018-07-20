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Жуткая авария на Житомирщині - 10 погибших

Жуткая авария на Житомирщині - 10 погибших

Ще десятьох осіб госпіталізували

У Житомирській області у п'ятницю, 20 липня,внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, аварія за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася на 127 км автодороги "Київ – Чоп" поблизу села Глибочиці Житомирського району. Ще десять осіб внаслідок ДТП госпіталізовані.

Жуткая авария на Житомирщині - 10 погибших

За попередніми даними, водій автобуса (вірогідно, сполученням "Київ – Рівне"), рухаючись в напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом.

Станом на 11.30 відомо, що 10 осіб з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, рятувальники та медики.

Источник: 5.ua

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Темы: дтп

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