Жуткая поездка: мужчины везли труп под видом живого человека, посадив на заднее сидение авто

Одели, посадили сзади и прситегнули ремни безопасности - выдать за живого человека умершую женщину гражданин Украины и россиянин попытались накануне. Из соседней страны пытались вьехать через пункт пропуска "Гоптовка". Украинские пограничники заметили, что пассажирка вовсе не двигается. проверили дыхание и пульс и выявили, что это труп. Мужчины объяснили - это их умершая родственника, которую они хотят похоронить в Украине.

З якою метою ви її везли на територію України? - Захоронити її, де захоронені всі родичі наші. Місто Запорізької області.

Мужчины подчеркнули - нанимать авто для перевозки тела и заказывать гроб не хватило денег, поэтому решились на такой шаг. Водитель, который назвал себя родственником умершей, предоставил пограничникам свидетельство о смерти, датированное 22 октября, выданное специализированным органом Российской Федерации. В пункте пропуска на территории России, отметили мужчины, военнослужащие не увидели в перемещении трупа ничего странного, и после проведения контрольных операций выпустили авто с территории их страны.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:

Із-за браку коштів вони, як вони пояснюють, вони просто розмістили її на задньому сидінні, пристібнувши ременями безпеки і одівши в одяг. Пункт пропуску «Нехотєєвка» вони перетинали у встановленому порядку, в них перевірили автівку, перевірили всы документи, зняли всі сканкопії паспорту та свідоцтва про смерть жінки та пропустили.

После проверки документов, мужчинам отменили въезд в Украину, а тело умершей вернули на территорию России.

Агентство Телевидения Новости