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К концу года россия вышла на интересный рубеж

К концу года россия вышла на интересный рубеж

1.россияне подбили гражданский самолёт, а затем для верности пытались утопить его в море. Не получилось, пилоты спасли. Уже есть частичная реакция авиакомпаний. Объективно россия должна закрыть десятки аэропортов. Но это означает безоговорочно признать, что трёхдневная победоносная «СВО» через три года вернулась полноценной войной на территорию самой рф. И не в какую-то там Курскую область, а на всю европейскую часть, вплоть до Урала.

2. Очередное происшествие на Балтике. Случайно повредился энергетический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией (часть энергетического контура ЕС) после череды других случайных повреждений европейской подводной инфраструктуры вследствие противоестественных манёвров околороссийских посудин.

Учитывая состояние российского флота (что военного, что гражданского), россия просто выпрашивает полную блокировку своего трафика на Балтике. Экологическая диверсия россиян в Керченском проливе (изгадили мазутом и Крым, и Кавказ), затопление судна в Средиземном море – только за последнее время. Поскольку российский флот лишь всё портит, закрытие Балтики – максимально логичное и неизбежное решение.

россия только выиграет. Вернётся в скрепные времена Ивана Грозного, окно Петра І в Европу, из которого натянуло всякой богомерзкой пошести, будет надёжно законопачено.

По-настоящему историческое свершение. Прекрасный итог года.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/750

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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