К Земле летит астероид размером с Биг-Бен

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1.

По размерам его можно сравнить с часовой башней Биг-Бен в Лондоне, передает Daily Express.

Как сообщается, космическое тело пролетит рядом с Землей в среду, 3 октября.

Специалисты NASA отслеживают SP1 с 19 сентября.

Затем астероид приблизится к планете Венера. Это произойдет 3 ноября.

Вернется же он к Земле только в 2051 году.

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