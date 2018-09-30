Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 94

К Земле летит астероид размером с Биг-Бен

К Земле летит астероид размером с Биг-Бен

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1.

По размерам его можно сравнить с часовой башней Биг-Бен в Лондоне, передает Daily Express. 

Как сообщается, космическое тело пролетит рядом с Землей в среду, 3 октября.

Специалисты NASA отслеживают SP1 с 19 сентября.

Затем астероид приблизится к планете Венера. Это произойдет 3 ноября.

Вернется же он к Земле только в 2051 году.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: астероид

Читайте ещё:

Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 