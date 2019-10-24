Кабмин не обязывал «Нафтогаз» поставлять газ в «лнр» и «днр»

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что правительство Украины обязало «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках без учета задолженности за топливо.

Как заявили в "Нафтогазе" - речь идет только о поставках на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей.

Задолженность за газ, использованный для предоставления тепла на территории Донбасса до 2015 года, не будет учитываться в уровне расчета производителей тепловой энергии Донецкой и Луганской областей перед НАК.

В Кабмине отмечают, что это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Также снятия задолженности будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода.

Источник: elektrovesti.net

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