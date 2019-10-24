Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 131

Кабмин не обязывал «Нафтогаз» поставлять газ в «лнр» и «днр»

Кабмин не обязывал «Нафтогаз» поставлять газ в «лнр» и «днр»

«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что правительство Украины обязало «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках без учета задолженности за топливо.

Как заявили в "Нафтогазе" - речь идет только о поставках на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей.

Задолженность за газ, использованный для предоставления тепла на территории Донбасса до 2015 года, не будет учитываться в уровне расчета производителей тепловой энергии Донецкой и Луганской областей перед НАК.

В Кабмине отмечают, что это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Также снятия задолженности будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: газ, кабмин

Читайте ещё:

Кабмин планирует отменить обязательную печать законов в "Правительственном курьере"
Сегодня 09:47    67
Мінсоцполітики запевняє, що зміна відсотків в субсидіях не торкнеться опалювального сезону
Сегодня 07:45    77
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
23.10.2019 10:45    128
Игровые автоматы могут замаскировать под букмекерскую деятельность
23.10.2019 08:33    99
"Укрзализныця" уволила большую часть руководителей, отвечавших за пассажирские перевозки
23.10.2019 06:52    184
Здобули. Субсидии не для всех: Кабмин изменил правила получения помощи на оплату услуг ЖКХ
23.10.2019 06:06    786
Кабмін планує обговорити з тютюновими компаніями скандальну правку
22.10.2019 10:30    172
Правительство рассматривает частичную приватизацию Укрпочты
22.10.2019 09:35    81
В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа
22.10.2019 09:23    144
Харків'яни по-новому платитимуть за газ: За збільшений тариф обіцяють "безкоштовні" лічильники
22.10.2019 06:12    1074
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 