Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 114

Кажуть, ніби в Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку. Це – неправда

Кажуть, ніби в Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку. Це – неправда

Брехня: у Польщі продають БМП, БТР й інші військові автомобілі, які західні партнери передавали Україні. Також на авторинку Motodemont (Казімеж) продають українську сільгосптехніку, яку раніше вивезли місцеві підприємці. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали.

Правда: на сайті Motodemont у продажу немає автомобілів марки Star 266, скриншоти з якими поширюють росіяни. Ба більше, в жодному з оголошень не вказують, звідки привезли автомобіль.

Також на сайті є доволі маленький вибір БМП і БТР. Ця техніка – доволі стара та не передавалась Україні західними партнерами. Наприклад, Motodemont виставив на продаж танк T-55AM Merida, який зняли зі складу польської армії.

У самій компанії представникам фактчекінгового проєкту VoxCheck відповіли, що про продаж техніки з України їм нічого не відомо.

Джерело: https://t.me/spravdi/31495

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Джонсон упрекнул НАТО в нерешительности по отношению к Украине
Сегодня 10:38    101
Генштаб рф перетворює війська на підрозділи-камікадзе. З армії прибирають впливових офіцерів
Сегодня 10:24    109
Майже половина біженців з України хочуть залишитися у Німеччині після війни
Сегодня 10:11    115
СБУ затримала «фаната путіна» на Прикарпатті
Сегодня 09:45    117
росія списує атомні крейсери
Сегодня 09:32    148
США викуповують у Тайваню списані Hawk для подальшої передачі їх в Україну.
Сегодня 09:19    133
Оксану Забужко та Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції
Сегодня 09:06    120
Україна отримає шість дронів-міношукачів у рамках пакету допомоги від Данії
Сегодня 08:54    126
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ.
Сегодня 08:36    143
Харківщина, 15 липня
Сегодня 08:32    130
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 