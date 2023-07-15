Кажуть, ніби в Польщі продають важку техніку з України просто на авторинку. Це – неправда

Брехня: у Польщі продають БМП, БТР й інші військові автомобілі, які західні партнери передавали Україні. Також на авторинку Motodemont (Казімеж) продають українську сільгосптехніку, яку раніше вивезли місцеві підприємці. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали.

Правда: на сайті Motodemont у продажу немає автомобілів марки Star 266, скриншоти з якими поширюють росіяни. Ба більше, в жодному з оголошень не вказують, звідки привезли автомобіль.

Також на сайті є доволі маленький вибір БМП і БТР. Ця техніка – доволі стара та не передавалась Україні західними партнерами. Наприклад, Motodemont виставив на продаж танк T-55AM Merida, який зняли зі складу польської армії.

У самій компанії представникам фактчекінгового проєкту VoxCheck відповіли, що про продаж техніки з України їм нічого не відомо.

Джерело: https://t.me/spravdi/31495

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