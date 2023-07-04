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Кажуть, що для деокупації всіх українських земель треба 20 млн життів. Це – неправда

Кажуть, що для деокупації всіх українських земель треба 20 млн життів. Це – неправда

Брехня: щоб відвоювати українські землі, треба 20 млн життів і 16 років за умови, що українські війська не будуть контратакувати. Таку думку поширюють у російських Telegram-каналах зі скріншотом видання Politico.

Правда: статті з такими підрахунками немає на Politico; скріншот, який поширюють росіяни, – фейковий. І підробили його пропагандисти доволі неуважно.

По-перше, на справжньому сайті Politico немає розділу Research, в якому начебто розміщена згадувана фейкоробами стаття. По-друге, текст містить граматичну помилку – контрнаступ написали як counter-offence, а має бути counter-offensive. 

Також у підробці є інформація про начебто 16 тисяч загиблих військовослужбовців ЗСУ під час літнього наступу, але насправді інформація про втрати – засекречена.

Джерело: https://t.me/spravdi/31070

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