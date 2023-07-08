Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 123

Кажуть, в Україні оприлюднили інформацію про «кількість жертв контрнаступу». Це – неправда

Кажуть, в Україні оприлюднили інформацію про «кількість жертв контрнаступу». Це – неправда

Брехня: майже 88 тисяч українських військових загинули або отримали поранення у результаті контрнаступу ЗСУ, що почався у червні. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали, посилаючись на «один із українських сайтів».

Правда: на скріншотах видно, що пропагандисти посилаються на сайт www.stayingalive.in.ua, але його не знаходять популярні пошукові системи.

Опис сайту зʼявляється лише в російському Yandex, і складається він з російського наративу про те, що «через злочинну владу та непрофесійне командування жертв контрнаступу стає все більше».

Інформація про кількість загиблих та поранених українських військовослужбовців залишається конфіденційною й не публікується.

Джерело: https://t.me/spravdi/31224

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Экономист" составил рейтинг европейских стран - "полезных идиотов"
Сегодня 10:50    153
росія лицемірить, коли обіцяє країнам Африки безпеку та розвиток і посилає туди «вагнерівців»
Сегодня 09:55    145
На Николаевщине будут судить предателя, который сливал данные о безопасности Южноукраинской АЭС
Сегодня 09:30    123
Окупанти готують план евакуації з Маріуполя
Сегодня 09:17    129
Харківщина, 8 липня
Сегодня 08:48    111
ВМФ россии создал новый Азовский военно-морской округ во временно оккупированном Мариуполе для поддержки тыловых и контрпартизанских задач, - британская разведка
Сегодня 08:41    101
Относительно саммита НАТО в проекции наступления
Сегодня 08:19    126
СБУ розслідує діяльність священника на Київщині, який, імовірно, допомагав росіянам під час окупації.
Сегодня 08:08    120
«Вообще никто нас не поддерживал» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:57    117
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно
Сегодня 07:52    106
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 