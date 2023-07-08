Кажуть, в Україні оприлюднили інформацію про «кількість жертв контрнаступу». Це – неправда

Брехня: майже 88 тисяч українських військових загинули або отримали поранення у результаті контрнаступу ЗСУ, що почався у червні. Таку інформацію поширюють російські Telegram-канали, посилаючись на «один із українських сайтів».

Правда: на скріншотах видно, що пропагандисти посилаються на сайт www.stayingalive.in.ua, але його не знаходять популярні пошукові системи.

Опис сайту зʼявляється лише в російському Yandex, і складається він з російського наративу про те, що «через злочинну владу та непрофесійне командування жертв контрнаступу стає все більше».

Інформація про кількість загиблих та поранених українських військовослужбовців залишається конфіденційною й не публікується.

Джерело: https://t.me/spravdi/31224

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