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Кажуть, Україна не отримає репарацій, бо «не оголосила стан війни». Це – неправда

Кажуть, Україна не отримає репарацій, бо «не оголосила стан війни». Це – неправда

Брехня: Україна не отримає жодної репарації від рф, бо Зеленський не ввів стан війни, пишуть у соцмережах.

Правда: репарації – це одна з форм компенсації шкоди, заподіяної однією державою іншій.

Міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною та росією є війна, пояснив колишній заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов у коментарі журналістам StopFake.

- Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов’язку виплати репарацій, – додав експерт.

Джерело: https://t.me/spravdi/34162

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