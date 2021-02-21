Как будто мало коронавируса: в Конго вспышка бубонной чумы

В Демократической Республике Конго зафиксировали вспышку бубонной чумы. Как сообщает издание Jeune Afrique, в провинции Итури на северо-востоке страны заразились 520 человек, 31 один заболевший умер.

«У нас есть не только случаи бубонной чумы, но также пять случаев легочной и два случая септической чумы», — сказал министр здравоохранения региона Патрик Карамура.

Случаи заболевания начали регистрировать в ноябре прошлого года, средний возраст составляет 13 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в провинции Итури чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью — является эндемичным заболеванием.

Ранее на этой неделе власти республики сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола. Что касается коронавируса, то в стране с начала пандемии зарегистрировано 24 794 случая заболевания, умерли 695 человек.

Источник: nigroll.com

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