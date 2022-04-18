Как горела «Москва» - в Сети показали первые снимки крейсера после атаки Украины (ФОТО)

Фото опубликовал проект OSINT, специализирующийся на аналитике военных конфликтов.

Владимир Осечкин

Ракетный крейсер «Москва» (проект 1164) незадолго до затопления. Фото, сделанное с турецкого судна (спасли 54 моряка) опровергает ранее распространённый Министерством обороны РФ фейк о якобы буксировке подбитого корабля и якобы шторме, в результате которого корабль не удалось спасти.

Никакого шторма. Никакой буксировки. Груда металла ушла на дно, проплавав в общей сложности с 27.07.1979 более 40 лет (несколько лет его ремонтировали). По разным данным погибло от 38 до более 160 моряков, ещё более 150 получили увечия и сильнейшие ожоги, лишились конечностей. Никто перед их семьями до сих пор не извинился, не принёс слов сочувствия и соболезнования, будто это личный состав крейсера похитил миллиарды рублей на «ремонте» и «модернизации».

20+ путинской стабильности, более 100 современных роскошных яхт длиной от 100 до 200м у путинского окружения, и «флагман» флота 1979 года постройки (строили с начала 70-ых) Дворцы и мегаяхты для элиты Путина и старые совковые корыта, которые не могут даже самих себя защитить, не говоря уже о защите страны.

Сегодня разговаривал с специалистом, человеком, который более 20 лет своей жизни проектировал и строил надводные и подводные военные корабли/лодки. Вопрос был только один - «какой дебил решил использовать крейсер вблизи от берега? Его проектировали для работы в дальних морских и океанических зонах и для ударов по авианосцам и подлодкам, на нем стояли сверхмощные ракеты дальностью до 1000км. Кто его подвёл к берегам на убой и зачем?»

Вопрос риторический. Когда министра обороны назначают по принципу лояльности и близости к телу, когда министр обороны своими первыми замами протаскивает коррупционеров и сообщников по правительству Мособласти, нужно ли удивляться таким результатам?

В ближайшие недели продолжение разоблачения Grand-коррупции в Минобороне РФ.

Много погибших, раненые и с оторванными конечностями: россияне сообщают об «исчезновении» родственников на крейсере «Москва».

Мать матроса-срочника Черноморского флота рф рассказала, как удалось выжить ее сыну после затопления крейсера «Москва»:

«Сын сказал, что крейсер был подбит. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, раненые, пропавшие без вести. Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было ужасно. Понятно, что не все выжили. Пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами «Нептун», – рассказала женщина.

«Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно», – передает слова оккупанта его мать.

Женщина признает, что росСМИ не говорят всех подробностей этого события, потому что скоторашка «не хочет признавать поражение».

Источник: https://t.me/c/1248149892/14300

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