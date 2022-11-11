Как харьковчанам получить компенсацию за разрушенное жилье: пошаговая инструкция

Механизма возмещения за утраченное во время войны имущество пока не существует, но правительство и юристы призывают собирать данные по разрушениям. Харьковская область входит в шестерку областей, которые больше всего пострадали от действий врага.

Закон о компенсации

Как пишет "Слобідський край", в Верховной Раде Украины рассматривается "Проект Закона о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации". Именно этот документ должен внести ясность и сформировать механизм очередности получения компенсации.

"Среди механизмов возмещения авторы предлагают три варианта: денежную компенсацию путем перечисления средств на текущий счет получателя, то есть вам отдадут средства, финансирование строительства объекта – построят жилье заново, или работ по его восстановлению – отремонтируют дом", - рассказал "Слобідському краю" руководитель адвокатского бюро Игорь Прасолов.

Документ прошел первое чтение, но к нему предложено около 700 правок, поэтому когда проект закона будет принят, пока неизвестно. В любом случае адвокаты советуют уже собирать доказательства. Фиксировать убытки нужно сразу, как стало известно, что ваше жилье понесло ущерб от агрессии РФ. Пока вы не собрали эти доказательства, повремените с ремонтом, говорят юристы.

Обратитесь в "Дію"

Предоставить информацию о повреждениях можно через портал "Дія". Также уполномочены принимать данные Центры предоставления административных услуг и нотариусы, которые официально регистрируют сообщения в "Дії".

"Обязательно следует указать информацию о собственнике жилья. Речь идет о номере телефона и адресе электронной почты, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, а также данные о недвижимости: типе имущества, общей площади, адресе, сведении о количестве лиц, проживавших в недвижимом имуществе. Также нужна информация о повреждении или уничтожении жилья: дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, в том числе площадь или протяженность поврежденного недвижимого имущества. Фото- и видеофиксация также увеличивает шансы на получение компенсации", – отмечает Игорь Прасолов.

Закажите экспертизу

Кроме этого, желательно заказать обследование повреждений у экспертов научно-исследовательских учреждений, Минюста или частной компании. Адвокат рекомендует получить акты фиксаций повреждений от органов местной власти. Для этого нужно обратиться в военно-гражданскую администрацию, городской или поселковый совет. Также в случае разрушения или повреждения квартиры или дома необходимо подать заявление в полицию. Обязательно написать заявление в правоохранительные органы тоже следует, если во время оккупации дом ограбили. В случае, если в жилье был пожар – важно обратиться в местное подразделение ГСЧС.

"Что касается заявления в полицию – после подачи иска правоохранители откроют уголовное производство о повреждении или разграблении и должны предоставить об этом выписку из Единого реестра досудебных расследований. Это важный документ вместе с актами, которые дают местные власти и ГСЧС. Его нужно сохранить", - говорит юрист.

Информацию должны подавать владельцы или их уполномоченные представители. Если владельцев одного и того же дома несколько, сообщение подает каждый из них отдельно. Если владелец владеет несколькими разрушенными домами, сообщения подаются на каждый отдельный дом.

Сделайте фото и видео

Снимать нужно так, чтобы можно было идентифицировать место происшествия. Для этого дата и время на видеокамере должны быть актуальны. Надо подключить данные геолокации, но ни в коем случае нельзя распространять такое видео в социальных сетях и мессенджерах – иначе с вашей стороны это будет нарушением законодательства. Фильмирование с включенными геоданными - только для представления в уполномоченные органы. Видеофиксацию следует производить в максимальном качестве. Все повреждения и разрушения показывают очень тщательно и подробно. Начав съемку, озвучьте вслух дату, время и место проведения видеозаписи, а в подтверждение того, что вы являетесь владельцем или уполномоченным лицом, назовите свое имя и фамилию. Фото и видео скопируйте на нескольких устройствах и продублируйте в облачном хранилище. Чем больше видео и фото – тем лучше.

"Также советую пересмотреть местные и не только средства массовой информации, в частности, телеграм-каналы, группы в Вайбере и Фейсбук. Если там есть новости о повреждении или уничтожении вашего жилья – сделайте скриншоты и сохраните ссылку на материалы. Они могут стать дополнительным независимым доказательством", – говорит Игорь Прасолов.

Также адвокат советует собственноручно составить акт о повреждении имущества (если не было возможности пригласить экспертов), где в произвольной форме детально описать все, что разрушено или повреждено. Под документом владелец дома должен поставить подпись. Также утвердить документ желательно всем совершеннолетним членам семьи. В конце акта обязательно должны быть указаны дата, место и паспортные данные.

Соберите очевидцев

Свидетельства очевидцев событий фиксируются на видео и в письменном виде. Письменные объяснения начинаются с анкетных данных: фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса регистрации и фактического проживания, номеров телефонов и адреса электронной почты, по которым можно связаться с человеком, также можно добавить ссылку на профили в социальных сетях. В конце видео желательно, чтобы свидетель сообщил, что объяснение дал добровольно, и он подтверждает их правдивость. После составления письменных показаний очевидец должен подписать их собственноручно. Адвокат советует отсканировать все пояснения, продублировать на электронные носители и в облачное хранилище, а также сохранить файлы на почтовых серверах, отправив электронкой близким людям.

Если потеряны документы на жилье

Есть несколько вариантов восстановления правоустанавливающих документов. Если жилье занесено в Единый реестр прав на недвижимое имущество, то владельцу ничего не придется делать – если подавать сообщения о разрушении через портал "Дія" или в ЦНАП, сведения об объекте подтянутся автоматически. По словам юристов, после 2013 года в этот реестр вносится вся информация об изменении владельца объекта недвижимости. Если жилье было приобретено или получено по наследству ранее, можно получить дубликат правоустанавливающего документа.

Другие возможности

Юристы советуют использовать все возможности для фиксации разрушения, уничтожения или повреждения имущества. В настоящее время с этой целью работает ряд вебресурсов:

✔️ сайт www.warcrimes.gov.ua, созданный офисом Генпрокурора. На нем фиксируют военные преступления;

✔️ веб-проект «Россия заплатит» https://damaged.in.ua, где собирают данные для оценки размера убытков;

✔️ Межправительственная платформа https://humanrights.gov.ua/, на которой можно оставить информацию о нарушении прав человека российскими захватчиками, приобщив имеющиеся доказательства: фото, видео, документы, информацию о свидетелях, жертвах событий.

Откуда возьмут средства на компенсацию

В начале осени министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует от России 300 миллиардов долларов репараций. Также он отметил, что наше государство намерено добиться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН принятии резолюции, что будет предусматривать создание международного механизма возмещения ущерба.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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