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Как харьковские предприниматели могут получить компенсацию за поврежденное войной имущество

Как харьковские предприниматели могут получить компенсацию за поврежденное войной имущество

Харьковские предприниматели могут получить компенсацию за поврежденное войной имущество. Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

В департаменте напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2022 №380 утвержден Порядок внесения информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ.

Сообщить о разрушениях физические и юридические лица могут:

● на Едином государственном веб-портале электронных услуг (портал "Дія");

● в мобильном приложении "Дія" в случае наличия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода согласно ЕГРПОУ; администратору центра предоставления административных услуг или нотариусу.

В департаменте обратили внимание на то, что в настоящее время воспользоваться такой услугой могут только физические лица, поскольку для юридических лиц этот механизм технически дорабатывается Министерством цифровой трансформации Украины. Об активации указанной услуги для юридических лиц уведомят дополнительно.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пообщался с владельцами супермаркетов. Как сообщили в пресс-службе ХОВА, на встрече обсудили вопросы работы торговой сферы Харьковской области.

А мэрия ведет переговоры по поводу возобновления работы крупнейших промышленных предприятий в городе.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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