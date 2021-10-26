Как харьковские вузы отреагировали на рекомендацию министерства уйти на дистанционку

Некоторые крупные харьковские вузы уходят на дистанционное обучение, но некоторые продолжают обучение в смешанном формате. Об этом SQ сообщили в пресс-службах нескольких вузов Харькова.

Напомним, Министерство образования рекомендовало вузам с 25 октября перейти на дистанционное обучение. Соответствующее заявление озвучил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рекомендация касалась как государственных учебных заведений, так и частных. На дистанционке вузам предлагалось находиться до 15 ноября включительно. Такое решение министерство приняло после консультаций с Минздравом.

Так, о переходе на дистанционное обучение сразу объявила Харьковская национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. В соответствии с рекомендациями МОН вуз будет находиться на дистанционке с 25 октября по 15 ноября.

Харьковский национальный университет имени Каразина с 19 октября поменял формат обучения. Часть факультетов практикует смешанную форму, когда лекции читаются на онлайн-платформах, а практические занятия проводятся в стенах вуза, часть перешла полностью на дистанционное обучение, часть - осталась на очном обучении. Как сегодня, 25 октября, SQ рассказали в пресс-службе вуза, Каразинский работает в том режиме, который был установлен недавно

"Если есть необходимость - принимает решение Учёный совет, и тогда уходим на дистанционное", - добавили в вузе.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники полностью перешел на дистанционное обучение, как и Государственный биотехнологический университет (созданный в 2021 году путем объединения четырех харьковских вузов: Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковской государственной зооветеринарной академии, Харьковского национального аграрного университета им. Докучаева и Харьковского государственного университета питания и торговли).

Национальный технический университет "ХПИ" с 25 октября продолжает образовательный процесс в формате смешанного обучения, при котором лекции проводятся онлайн, лабораторные работы и семинарские занятия - офлайн. Все это делается с учетом карантинных ограничений "оранжевой зоны", к которой на сегодняшний день относится Харьковская область.

Источник: sq.com.ua

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