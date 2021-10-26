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Как харьковские вузы отреагировали на рекомендацию министерства уйти на дистанционку

Как харьковские вузы отреагировали на рекомендацию министерства уйти на дистанционку

Некоторые крупные харьковские вузы уходят на дистанционное обучение, но некоторые продолжают обучение в смешанном формате. Об этом SQ сообщили в пресс-службах нескольких вузов Харькова.

Напомним, Министерство образования рекомендовало вузам с 25 октября перейти на дистанционное обучение. Соответствующее заявление озвучил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рекомендация касалась как государственных учебных заведений, так и частных. На дистанционке вузам предлагалось находиться до 15 ноября включительно. Такое решение министерство приняло после консультаций с Минздравом.

Так, о переходе на дистанционное обучение сразу объявила Харьковская национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. В соответствии с рекомендациями МОН вуз будет находиться на дистанционке с 25 октября по 15 ноября.

Харьковский национальный университет имени Каразина с 19 октября поменял формат обучения. Часть факультетов практикует смешанную форму, когда лекции читаются на онлайн-платформах, а практические занятия проводятся в стенах вуза, часть перешла полностью на дистанционное обучение, часть - осталась на очном обучении. Как сегодня, 25 октября, SQ рассказали в пресс-службе вуза, Каразинский работает в том режиме, который был установлен недавно

"Если есть необходимость - принимает решение Учёный совет, и тогда уходим на дистанционное", - добавили в вузе.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники полностью перешел на дистанционное обучение, как и Государственный биотехнологический университет (созданный в 2021 году путем объединения четырех харьковских вузов: Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковской государственной зооветеринарной академии, Харьковского национального аграрного университета им. Докучаева и Харьковского государственного университета питания и торговли).

Национальный технический университет "ХПИ" с 25 октября продолжает образовательный процесс в формате смешанного обучения, при котором лекции проводятся онлайн, лабораторные работы и семинарские занятия - офлайн. Все это делается с учетом карантинных ограничений "оранжевой зоны", к которой на сегодняшний день относится Харьковская область.

Источник: sq.com.ua

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