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Как на Android быстро отключить прослушивание

Как на Android быстро отключить прослушивание

Приложения, имеющие доступ к микрофону устройства, могут без ведома пользователя записывать окружающие звуки, распознавать их и передавать заинтересованным лицам для анализа и подбора персональной рекламы.

Чтобы отключить прослушивание, выполните

Зайдите в настройки смартфона и перейдите на вкладку «О телефоне». Далее в зависимости от модели устройства 6-7 раз нажмите на надпись “Версия Android” или “Версия MIUI”. На экране появится надпись "Вы стали разработчиком!"

Вернитесь в “Параметры”, в строке поиска найдите “Для разработчиков”.

Выберите “Элементы быстрой настройки” и включите “Датчики выключены”.

Теперь в “Панеле быстрого доступа” появилась новая кнопка, нажимая которую по необходимости, вы будете включать и отключать все датчики, включая камеру и микрофон.

Настройки не отключают мобильные сети, Wi-Fi и Bluetooth, следовательно, смартфоном можно пользоваться, как всегда, но без прослушивания.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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