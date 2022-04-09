Как на Android быстро отключить прослушивание
Приложения, имеющие доступ к микрофону устройства, могут без ведома пользователя записывать окружающие звуки, распознавать их и передавать заинтересованным лицам для анализа и подбора персональной рекламы.
Чтобы отключить прослушивание, выполните
Зайдите в настройки смартфона и перейдите на вкладку «О телефоне». Далее в зависимости от модели устройства 6-7 раз нажмите на надпись “Версия Android” или “Версия MIUI”. На экране появится надпись "Вы стали разработчиком!"
Вернитесь в “Параметры”, в строке поиска найдите “Для разработчиков”.
Выберите “Элементы быстрой настройки” и включите “Датчики выключены”.
Теперь в “Панеле быстрого доступа” появилась новая кнопка, нажимая которую по необходимости, вы будете включать и отключать все датчики, включая камеру и микрофон.
Настройки не отключают мобильные сети, Wi-Fi и Bluetooth, следовательно, смартфоном можно пользоваться, как всегда, но без прослушивания.
Источник: internetua.com