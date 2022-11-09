Как Патрушев и Салливан договаривались о переговорах

В последнее время через ряд западных СМИ в прессу проник слух относительно того, что Запад будет давить на Украину, чтобы та запустила переговорный трек.

И на фоне достаточно органичной информационной игры украинцев тут россияне с относительной эффективностью развернули свой трек "зрады".

Самое смешное, что в результате игры на своем же поле информационных инсинуаций относительно переговоров россияне сами себя запутали, в результате чего искренне поверили в ту чушь, что "заготовили" для западной прессы. Так что "попало во всех", включая авторов манипуляционной игры.

Теперь Москва надеется на успешную переговорную линию через Вашингтон на "стамбульских" условиях 2.0. Но тут россияне всего лишь слишком долго врали, поэтому стали жертвами собственной же лжи.

Через Патрушева и Шойгу действительно проводился ряд консультаций с Вашингтоном. Но консультациями то, что происходило, назвать сложно. Это было предупреждением о возможных последствиях: была продемонстрирована самая мягкая форма реакции на применение "грязной бомбы", после чего оная полностью исчезла из кремлевской прессы. О том, что против Путина помогают личные угрозы, мы написали сразу же после появления "ядерной озабоченности": https://t.me/cynic2020/7563

Контактная линия с Вашингтоном реализуется на двух осях силового влияния.

"Ось придурков" основывается на контактах с Шойгу. Вашингтон отчётливо понимает, что Шойгу - ухо Путина, поэтому напрямую устанавливает правила войны, говоря о последствиях расширения конфликта. Через Шойгу не реализуется дипломатический трек: вся "информация" заточена под "выражение готовности перейти на новый уровень вмешательства в войну", после чего Путин и его террористическое силовое братство отступают от своих грандиозных "ядерных" планов войны. Фактически через Шойгу Вашингтон косвенно угрожает лично Путину.

Далёкая от дипломатической, но схожая с таковой является ось Патрушева с одной стороны трубки и группы Салливана, Бернса - с другой.

Вот как раз они (представители Вашингтона, видя заинтересованность российской стороны) и "раскрутили" переговорную тему, чтобы:

а) идентифицировать понимание военного положения в РФ

б) выявить сиюминутные и перспективные уступки, на которые готова идти Москва

в) выявить слабости Москвы из её же уст

г) осуществить информационные обстрелы по "западноевропейским державам" для констатации факта, что война закончится, но для её успешного окончания пока необходимо увеличить поставки военной техники, чтобы на переговорах Украина диктовала условия мира.

д) выявить реальную готовность украинского руководства вести войну до конца, и, соответственно, идентифицировать "кротов" внутри высших структур Украины, которые хотят сдать интересы страны.

Операция проводится блестящая. Вашингтон точно и выверенно заманивает Кремль в его же "переговорную ловушку" и захлопывает клетку.

Коллеги из Республиканской Партии сообщают, что адептами переговоров у них являются только редкие туповатые представители трампистов и напоминают вашему покорному слуге, что республиканцы лоббируют и держат большинство предприятий ВПК, поэтому прекращения поставок, конечно же, не будет, "как бы рыжая бестия ни тужилась на своем популистско-коричневом троне".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7596

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